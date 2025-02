Capaccio Paestum, Emanuele Sica e Carmine Caramante incontrano i cittadini: le interviste | VIDEO

Sembra che l’ex minoranza di Capaccio Paestum sia pronta a fare fronte comune in vista delle elezioni amministrative che oramai dovrebbero essere imminenti. È quanto emerso dal dibattito tenutosi ieri sera presso la “Sala Erica” di Capaccio Scalo sita in Piazza Santini.

L’incontro

“Operazine Verità” è stato denominato cosi l’incontro promosso proprio dai gruppi di minoranza.

La data era già stata programmata, ma è coincisa con il giorno in cui sia Franco Alfieri che i suoi consiglieri comunali, hanno rassegnato ufficialmente le dimissioni, elemento che ha offerto l’occasione per fare un’analisi anche sulle prossime elezioni e sul commissariamento, imminente, dell’ente.

E anche di questo si è parlato durante la serata. Quale futuro politico per Capaccio Paestum? La domanda al centro del dibattito: “Vogliamo rendere nota e chiara, ai cittadini, la reale situazione economico-finanziaria, amministrativa e politica in cui versa il nostro comune.

Scenari futuri e possibili soluzioni ed iniziative” hanno detto i relatori della serata che si stanno già riorganizzando per le prossime elezioni.

Sica e Caramante, dunque, potrebbero unirsi per comporre un’unica lista che si proporrebbe come alternativa a quella che, con ogni probabilità, potrebbero formare i consiglieri di maggioranza uscenti, candidati, meno di un anno fa, al fianco di Franco Alfieri.

A raccontare i dettagli dell’incontro e le motivazioni dello stesso, ai microfoni di InfoCilento, Sica e Caramante.