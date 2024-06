Capaccio Paestum, donna rischia di annegare: salvata da due giovani bagnini

Ancora un provvidenziale salvataggio in mare nel Comune di Capaccio Paestum.

Questa mattina i bagnini Giancarlo Russo, della società cooperativa Poseidon Agropoli, e Musa Faye hanno soccorso e tratto in salvo una donna di San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona.

Donna salvata a Capaccio Paestum, il salvataggio

Il fatto è accaduto nella spiaggia libera tra il Marus casa vacanze e il Lido Eucalipti in Via Linora.

Ad accorgersi che la signora si era ritrovata in una corrente di risacca senza accorgersene, sono stati proprio i giovani bagnini che si sono lanciati immediatamente in mare per salvarla.

Il tutto è perfettamente riuscito anche grazie all’utilizzo delle attrezzature di salvataggio.

Tanto lo spavento per la malcapitata ma fortunatamente nulla di grave.