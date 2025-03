Capaccio Paestum, disposta chiusura di due case per anziani

Il Comune di Capaccio Paestum ha disposto la chiusura immediata e lo sgombero di due casi per anziani. La decisione è stata presa in seguito ad un verbale di constatazione redatto dai Carabinieri per la Tutela della Salute e dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Salerno.

Controlli e accertamenti

I controlli, effettuati il 19 marzo scorso, hanno visto la partecipazione dei Carabinieri del NAS di Salerno e del personale dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S07. Gli accertamenti hanno evidenziato la perdita dei requisiti necessari per l’esercizio delle attività e gravi violazioni delle normative in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Irregolarità e inadempienze

Inoltre, sono state contestate gravi e reiterate violazioni della carta dei servizi e inadempienze nelle modalità di erogazione delle prestazioni. Tali irregolarità hanno portato l’Ufficio di Piano a revocare immediatamente le autorizzazioni alla società che gestisce le due strutture. Nei giorni scorsi medesimo destino era toccato ad una casa per anziani di Piaggine.

Provvedimenti e conseguenze

La chiusura immediata delle due strutture comporta il trasferimento degli ospiti presso altre residenze autorizzate o presso i domicili scelti dai familiari, a cura del personale dell’Ufficio di Piano e del Servizio Sociale professionale competente. La società che gestisce le residenze ha la possibilità di presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza.