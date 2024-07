Agropoli e Capaccio Paestum, continua l’allarme furti

Continua l’ondata di furti che sta colpendo alcune località cilentane. Le ultime segnalazioni ad Agropoli e Capaccio Paestum.

Nel primo caso un uomo è riuscito ad accedere in una abitazione di via Matilde Serao nella tarda mattinata di oggi. Stando alle ricostruzione il ladro, a volto scoperto, si sarebbe intrufolato in un appartamento del primo piano tramite una finestra, quindi avrebbe portato via anelli e bracciali.

La scoperta è stata fatta dai proprietari che hanno lanciato l’allarme e rivolgono un appello affinché si possa individuare l’uomo e recuperare la refurtiva non solo per il loro valore economico ma soprattutto per il forte legame affettivo verso quei monili.

Furti a Capaccio Paestum

Dopo le numerose segnalazioni da Via Cafasso, della scorsa settimana, ora sembra invece che la banda di malviventi che sta agendo a Capaccio Paestum abbia messo nel mirino la località Laura.

Preoccupazione tra residenti e turisti

Nella scorsa notte ben due i tentativi di furto in Via dei Gladioli, con i cittadini che hanno espresso la loro rabbia e frustrazione attraverso i social: “Vorrei evidenziare una situazione che è arrivata al limite in questo periodo ogni notte c è un furto o un tentato furto nelle case a zona Laura. Ormai di notte non si dorme più tra scassi di auto. Queste persone che cercano di entrare in casa, noi residenti non dormiamo per paura. Ci sentiamo impotenti e spero che chi di competenza si renda conto e cerchi di mobilitarsi“.

Cresce quindi sempre di più la preoccupazione dei residenti e di chi ha scelto il Comune capaccese per godersi qualche giorno di vacanza.

La richiesta è chiara, ovvero di intensificare i controlli durante tutto l’arco della giornata, soprattutto in questo periodo dell’anno.

Nella stessa contrada Laura nell’ultimo mese sono stati molteplici anche i furti di autovetture, Fiat 500 e Fiat Panda su tutte, sul lungomare.