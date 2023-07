Capaccio Paestum, coalizione Insieme2024: ecco il Manifesto dei valori

«Per noi questo progetto si chiama Capaccio Paestum e i suoi riferimenti ideali sono il perseguimento della crescita culturale, sociale ed economica della città, la centralità della persona e del lavoro, la valorizzazione dei beni comuni, la democrazia partecipata come possibilità di proposta politica, l’etica dei comportamenti con l’impegno a contrastare l’illegalità, i favoritismi, i conflitti di interesse, ridurre gli sprechi dell’amministrazione, misurare la qualità dei servizi ponendo al centro la responsabilità, l’integrità, coerenza, trasparenza e competenza». Inizia così il “Manifesto dei valori” della coalizione Insieme2024, in campo per le prossime elezioni politiche a Capaccio Paestum.

Gli obiettivi del nuovo gruppo politico

Il gruppo politico spiega I principi del proprio programma: «Vogliamo una Comunità autorevole, che non lasci nessuno indietro, che valorizzi il merito e la partecipazione e che promuova la bellezza quale criterio dell’agire pubblico. Proponendo alla città questo manifesto dei valori, chiederemo ai cittadini di partecipare alla scelta dei temi e dei progetti che dovranno caratterizzare il programma definitivo per la competizione elettorale del prossimo anno. Vogliamo promuovere una proposta politica che restituisca ai cittadini il protagonismo nelle scelte pubbliche. Con i cittadini di Capaccio Paestum è necessario attivare un percorso che sappia conservare la memoria e sviluppare valori di identità, convivenza e capacità di innovazione. Il senso di appartenenza alla propria comunità, il privilegio di servirla con competenza e umiltà attingendo a quel patrimonio inestimabile rappresentato dall’intelligenza diffusa dei cittadini, è elemento distintivo della nostra proposta di governo».

Poi concludono: «La nostra coalizione nasce per privilegiare il “noi” rispetto all’”io” impegnandoci a costruire un programma chiaro, radicale e netto nelle scelte, condiviso con i cittadini chiamati a fare da garanti e da presidio».