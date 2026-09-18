Attualità

Capaccio Paestum, chiusa scuola dell’infanzia per roditori

Chiusura temporanea per la scuola dell'infanzia a Capaccio Paestum dopo la scoperta di tracce di roditori. Al via interventi di sanificazione

Di: Ernesto Rocco

La scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Costabile Carducci” a Capaccio Paestum è stata temporaneamente chiusa a seguito della scoperta di escrementi di roditori all’interno del plesso. Il provvedimento è stato firmato dal Commissario Prefettizio per garantire la massima tutela della salute pubblica e ripristinare le condizioni di sicurezza igienica.

Il provvedimento di chiusura urgente

La decisione di sospendere le attività didattiche è arrivata in seguito a una comunicazione ufficiale trasmessa dal dirigente scolastico del plesso al Comune. Nella segnalazione è stata evidenziata la presenza di tracce di roditori che compromettono gli standard di sicurezza e igiene necessari per accogliere bambini, docenti e personale scolastico. Di fronte a questa criticità, l’amministrazione ha agito tempestivamente per fermare l’accesso alla struttura in via precauzionale.

Interventi di sanificazione e bonifica in corso

Per risolvere il problema e restituire l’edificio alla comunità scolastica nel più breve tempo possibile, sono stati disposti interventi mirati di derattizzazione, pulizia approfondita e sanificazione di tutti i locali interessati. La scuola rimarrà chiusa fino al completamento dei lavori e alla verifica definitiva delle condizioni igienico-sanitarie, requisito indispensabile per il ritorno in aula in totale sicurezza.

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