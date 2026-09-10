Attualità

Capaccio Paestum, caldo nelle aule della scuola di Rettifilo-Vannulo: avviata petizione

I genitori di Capaccio Paestum lanciano una petizione per la climatizzazione e l'efficientamento energetico del plesso Rettifilo-Vannulo

Di: Alessandra Pazzanese
Capaccio Paestum, caldo nelle aule della scuola di Rettifilo-Vannulo: avviata petizione

Oltre trecento famiglie hanno espresso la propria adesione alla petizione online promossa dalla madre di uno studente del plesso scolastico di Rettifilo-Vannulo, situato nel comune di Capaccio Paestum. L’iniziativa, rivolta alle autorità competenti, intende far luce sulle criticità strutturali dell’edificio che ospita gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, sollecitando interventi urgenti per la messa in sicurezza e il miglioramento del comfort ambientale.

Climatizzazione e tutela del benessere degli studenti

La richiesta prioritaria avanzata dai promotori dell’istanza riguarda l’installazione di impianti di condizionamento all’interno delle aule. L’ondata di calore che coincide con il periodo di riapertura dei corsi scolastici rende infatti complessa la regolare attività didattica, compromettendo la salubrità degli spazi. Secondo le famiglie firmatarie, garantire temperature adeguate all’interno degli ambienti di studio rappresenta un requisito fondamentale per tutelare la salute e la concentrazione dei ragazzi.

Efficientamento energetico e sostenibilità degli edifici scolastici

Oltre alla risoluzione dell’emergenza legata alle alte temperature, la petizione pone l’accento sulla necessità di avviare un piano strategico di efficientamento energetico per l’intero complesso. I genitori sottolineano come tali interventi non costituiscano un elemento accessorio, bensì una priorità strutturale per il territorio. L’obiettivo indicato nella petizione è spingere gli enti preposti a intercettare specifici finanziamenti e fondi pubblici destinati all’edilizia scolastica, così da realizzare opere durature a beneficio dell’intera comunità locale.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.