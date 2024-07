Capaccio Paestum, bimbo si perde in spiaggia: ritrovato da una bagnina

Attimi di paura questa mattina sulle spiagge di Capaccio Paestum, dove un bambino si è allontanato dalla sua famiglia ed ha raggiunto una vicina spiaggia libera tra il Lido Ariston e il Lido Nettuno.

Decisivo a quel punto l’intervento della bagnina Fabiola Di Matteo che ha notato subito qualcosa di strano vedendo il piccolo da solo in stato confusionale e in lacrime, tra i tanti bagnanti che in questo primo sabato di luglio hanno affollato la costa.

Bambino ritrovato in spiaggia

La giovane ragazza è riuscita prima a calmare e tranquillizzare il bimbo e successivamente anche ad accompagnarlo nuovamente dai suoi genitori, che si erano accorti della scomparsa da poco.

Una disavventura con lieto fine.