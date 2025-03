Capaccio Paestum: arriva il sub commissario. Focus sui conti dell’Ente

Arriva il sub commissario a Capaccio Paestum. Si tratta di Francesco Prencipe, Dirigente dell’Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali della Prefettura di Salerno e commissario prefettizio del comune di Sant’Angelo a Fasanella.

Chi è il sub commissario

Prencipe vanta una comprovata esperienza in materia di amministrazione comunale, avendo già ricoperto incarichi simili in passato. La sua nomina arriva su richiesta del commissario prefettizio Davide Lo Castro. Garantirà non soltanto una presenza più costante sul territorio ma anche un controllo maggiore sui conti dell’Ente.

L’attenzione dell’Amministrazione Commissariale, che traghetterà il paese sino alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, è particolarmente centrata sulla situazione finanziaria dell’Ente per il quale è stato approvato un piano di riequilibrio per rientrare da un debito superiore a 40 milioni di euro. Un dato allarmante e preoccupante per il futuro economico del Comune.