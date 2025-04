Capaccio Paestum, aperta la sede elettorale di Gaetano Paolino: “Dire che sono emozionato è poco”. L’intervista | VIDEO

E’ stata inaugurata ieri sera la sede elettorale dell’avvocato Gaetano Paolino, candidato alla carica di sindaco di Capaccio Paestum.

Le dichiarazioni

“Dire che sono emozionato è poco. Ho accolto la richiesta di tanti amici di candidarmi e ho accolto la richiesta di tanti giovani che erano rimasti soli in questo periodo difficile per Capaccio Paestum. Amo questo territorio, come lo amate voi tutti. L’emozione è una cosa che viene da dentro e, quando si raccoglie una sfida, questa deve essere portata avanti insieme a chi pensa di potersi impegnare per questa terra e questa sera siamo qui proprio a parlarvi di un impegno” si è presentato così Paolino informando che il suo programma elettorale ha diversi punti dedicati al sociale, alle persone che non ce la fanno ad andare avanti, alle famiglie bisognose.

Gli obiettivi

Non ha mancato di parlare di servizi, di turismo e di sicurezza: “La parola sfiducia non dovrà esistere nei prossimi cinque anni a Capaccio Paestum” ha concluso il candidato sindaco. Gaetano Paolino, 70 anni, è figlio del compianto Salvatore Paolino che fu sindaco di Capaccio Paestum dal 1947 al 1952 e dal 1956 al 1960 nonché assessore provinciale ai Lavori Pubblici fratello di Paolo Paolino, che pure ha amministrato la Città dei Templi da primo cittadino nel biennio 1994-1995, Gaetano Paolino, già presidente dell’Ordine degli avvocati di Salerno, attualmente è il presidente dell’Unione regionale degli Ordini forensi della Campania.