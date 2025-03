Capaccio Paestum: il candidato sindaco per la maggioranza uscente è Antonio Agresti | VIDEO

Sarebbero sciolti i dubbi sul candidato alla carica di sindaco di Capaccio Paestum per la maggioranza uscente. Il nome sarà ufficializzato con ogni probabilità nei prossimi giorni, ma la scelta pare sia caduta su Antonio Agresti, già assessore al bilancio. Fino a qualche ora fa sembrava scontata la candidatura di Angelo Quaglia, presidente uscente del consiglio comunale, ma ieri lo stesso diretto interessato ha smentito.

Consiglieri uscenti compatti, dubbi tra gli avversari

47 anni, commercialista, Agresti era candidato alle ultime elezioni nella lista Capaccio Paestum rinata, a sostegno di Franco Alfieri. Aveva ottenuto 349 voti, raddoppiando rispetto a cinque anni prima.

Sull’altro fronte, invece, l’obiettivo è quello di trovare coesione. Il centrodestra negli anni recenti non si è dimostrato bravo ad unirsi. Ma avere una coalizione unita rappresenta per molti l’unico modo per giocarsi la partita.

La prossima settimana potrebbe essere determinante per le scelte: se verrà confermata l’11 maggio come data per le elezioni, infatti, resterebbe un solo mese per la presentazione delle liste (vanno consegnate 30 giorni prima del voto). Insomma, la campagna elettorale è pronta a entrare nel vivo.