Capaccio Paestum, ancora furti sul lungomare. L’ultimo colpo alla Laura

Non c’è pace per i visitatori di Capaccio Paestum. Cinque giorni fa una borsa fu sottratta a dei visitatori che si trovavano sulla spiaggia di località Licinella; domenica sera, invece, l’ennesimo colpo in località Laura. A segnalarlo D.S., una giovane donna che aveva raggiunto la zona per cenare in un ristorante sul mare del posto.

La ricostruzione

“Domenica sera avevamo parcheggiato la nostra auto, una 500 X bicolore, nel parcheggio comunale a pagamento e, poiché avevamo passato il weekend fuori, avevamo sistemato le nostre cose nel cofano dell’auto. Al nostro rientro, però, abbiamo trovato l’auto scassinata e tutto ciò che avevamo, ossia due valigie, una rosa e una blu, due borse con diversi contanti e tutti i documenti, uno zaino nero contenente un computer, è stato rubato” ha fatto sapere la vittima nel diffondere l’appello con la speranza di ritrovare qualcosa. I malviventi hanno portato via anche dei gioielli che, per le vittime, avevano anche un valore affettivo.

Rabbia e indignazione

“Non è giusto dover vivere nel terrore e nella paura di poter essere derubati in qualsiasi modo e momento. È inaccettabile vedere i nostri beni, frutto del nostro impegno e dei nostri sacrifici, rubati. I numerosi furti che si verificano in questa zona da anni avrebbero già dovuto allertare le forze dell’ordine e le autorità competenti, spingendole a intensificare i controlli, aumentare le pattuglie e installare telecamere di sicurezza. Ci meritiamo di vivere in un ambiente in cui le forze dell’ordine siano attive e presenti, pronte a proteggerci e a garantire che i colpevoli siano perseguiti” ha fatto sapere la donna chiedendo aiuto e supporto nelle ricerche della refurtiva.

Sono tanti i residenti che, causa dell’elevato numero di furti, molti avvenuti anche nelle abitazioni, continuano a chiedere controlli sempre più serrati in tutta la zona.