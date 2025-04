Capaccio Paestum, allarme furti. Ladro ripreso dalle telecamere. Il video fa il giro dei social

Torna l’incubo dei furti a Capaccio Paestum, tanti i casi in cui i malviventi si sono introdotti addirittura nelle abitazioni mentre i proprietari erano all’interno e, nella giornata odierna, un uomo, ha portato via degli oggetti da un negozio sito nell’area archeologica di Paestum.

Il colpo

Il titolare ha pubblicato il video registrato dalle videocamere di sorveglianza in cui il ladro viene sorpreso a rubare e, in poco tempo, le immagini hanno fatto il giro del web.

Un uomo di alta statura che indossava jeans con gilet e maglietta bianca, si è introdotto all’interno dell’esercizio e, fingendo di guardare le vetrine, approfittando di un momento di distrazione dei gestori dell’attività, ha rubato dei contanti da una delle casse dell’esercizio nascondendoli in tasca in pochi secondi per poi girare ancora un po’ nel negozio prima di andare via con disinvoltura.

I proprietari dell’attività, una volta resisi conto dell’accaduto, hanno guardato i filmati e ricostruito la dinamica del furto, tempestivamente hanno consegnato il video ai Carabinieri della locale Stazione che ora indagano sul caso anche per risalire all’identità dell’uomo.

L’episodio ha scosso la comunità capaccese in cui i furti, ultimamente, si sono susseguiti, i ladri negli ultimi giorni hanno colpito anche all’interno di alcune automobili parcheggiate nei pressi del lungomare di località Laura portando via tutti i beni trovati all’interno delle vetture.