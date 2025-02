Dimissioni Franco Alfieri: ecco cosa ne pensano i cittadini di Capaccio Paestum | VIDEO

La Corte di Cassazione si è espressa respingendo i ricorsi con i quali è stato chiesto l’annullamento delle misure cautelari emesse nei confronti del sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno, attualmente sospeso, Franco Alfieri.

Le richieste

I legali di Alfieri e i legali degli altri imputati (la sorella Elvira, l’ex componente del suo staff Andrea Campanile, Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria della ditta Dervit e il funzionario comunale Carmine Greco), indagati nell’ambito dell’inchiesta su presunti appalti truccati, avevano chiesto alla Corte di Cassazione la sospensione della misura cautelare a carico degli indagati e la valutazione dell’incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno. I giudici hanno rigettato i ricorsi presentati dai difensori confermando gli arresti domiciliari degli indagati e mantenendo il processo a Salerno. La prossima udienza è stata fissata per il 20 marzo.

Alfieri tiene duro e non sembra voler rassegnare le dimissioni

Eppure Franco Alfieri, politico di lungo corso, eletto a pieni voti sindaco di Capaccio Paestum, ha tenuto duro per oltre quattro mesi. La notizia delle sue dimissioni è arrivata pochi minuti fa, solo pochi minuti prima diversi cittadini, ai microfoni di InfoCilento, invitavano l’oramai ex primo cittadino a non mollare.