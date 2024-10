Capaccio Paestum, 61enne trovato morto in casa

Un drammatico ritrovamento è avvenuto questa mattina a Capaccio Paestum. Un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, con un colpo di fucile al petto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Indagini in corso

Le indagini, affidate ai carabinieri della Compagnia di Agropoli, sono ancora in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Al momento, non si escluderebbe l’ipotesi di un gesto volontario, ma gli inquirenti stanno vagliando tutte le possibili piste e non escludono alcuna ipotesi. I familiari vogliono vederci chiaro. Sul posto anche gli uomini della Scientifica.

L’episodio è avvenuto a Capaccio Scalo, nei pressi di via Fornilli.