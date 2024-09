Capaccio Paestum, 34enne deceduto per aver ingoiato droga. La solidarietà dei residenti: “Non stava rubando”

Ci sono delle indagini in corso e un’autopsia da eseguire che farà luce sulle cause del decesso del 34enne morto nella tarda serata di ieri mentre si trovava in località Sorvella, tra Capaccio Paestum e la frazione Matinella di Albanella.

I fatti

Da una prima ricostruzione dei fatti pare emerso che il giovane uomo fosse intenzionato a rubare da un’abitazione del posto quando, scorgendo gli agenti di un servizio di vigilanza privato, per paura che fossero carabinieri e quindi temendo una perquisizione avrebbe ingoiato la sostanza stupefacente che aveva con sé.

Ma in queste ore sono tanti i residenti e anche i familiari del 34enne che stanno smentendo l’ipotesi del furto, ad esprimersi anche alcuni abitanti di via Sorvella: “Non stava rubando” ha affermato una donna del luogo che avrebbe contribuito ad allertare i soccorsi.

Le indagini chiariranno ogni cosa, ma la morte di P.N., ha lasciato addolorata la comunità capaccese e matinellese.