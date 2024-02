Capaccio, Next: conto alla rovescia per la 13esima edizione del “Paestum Wine Fest”

Conto alla rovescia per il Paestum Wine Fest 2024, il Salone del “fare business” che ritorna con un programma articolato di alti contenuti e annuncia la presenza dei più autorevoli nomi del mondo del vino e degli sprits. La macchina organizzativa del Salone più grande del Centro e del Sud Italia, quest’anno patrocinato dal Ministero del Turismo e in programma dal 23 al 25 marzo nello storico ex Tabacchificio Next di Borgo Capasso di Paestum, continua a muoversi incessantemente con Angelo Zarra, ideatore del festival “Paestum Wine Fest” Alessandro Rossi, direttore dell’evento insieme a Matteo Zappile, official Brand Ambassador “Paestum Wine Fest 2024”, Melania Battiston, Brand Ambassador Europa e Charlie Arturaola, Brand Ambassador USA e con il supporto scientifico di Domenico Apicella, docente di Diritto del Turismo e della comunicazione, Luciano Pignataro, riconosciuta firma del giornalismo di settore.

Le partnership

Rinnovata anche la partnership con Milano Wine Week, Vinoway, Decanto Spirito Autoctono Media e Bartender Accademy oltre la convenzione con la Salerno Wine Week che si terrà il prossimo aprile.

Le novità del wine fest

La manifestazione, giunta alla tredicesima edizione, da quest’anno guarda in una nuova direzione e si apre a una sempre più ampia platea di professionisti e operatori del settore grazie al supporto e alla collaborazione dei più autorevoli opinion leader del mondo del vino e una dedline sempre più articolata di contenuti sui mercati e tendenze del settore vitivinicolo.