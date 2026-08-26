Capaccio, Maria Rosaria si risveglia dopo il tragico incidente: le condizioni dei feriti

Si accende una speranza dopo il drammatico incidente stradale avvenuto a Capaccio domenica notte, in cui ha perso la vita il giovane capaccese Fabio Barlotti. La diciassettenne di Ceraso Maria Rosaria, rimasta gravemente ferita nello scontro, si è svegliata nelle ultime ore ed è tornata vigile. Il primo pensiero della ragazza, non appena ha ripreso conoscenza nel letto d’ospedale, è stato rivolto ai compagni che si trovavano a bordo dell’auto insieme a lei al momento dell’impatto.

I dettagli sulle condizioni di salute e i prossimi interventi

Il quadro clinico della diciassettenne è incoraggiante per i sanitari che la stanno monitorando costantemente. Sebbene l’evoluzione delle sue condizioni generali indichi un progressivo miglioramento, per la giovane si renderà comunque necessario un intervento chirurgico alla mascella nei prossimi giorni per ricomporre le lesioni riportate nel sinistro. La 17enne è ricoverata all’ospedale del Mare di Napoli.

Aggiornamenti sugli altri giovani coinvolti nello scontro

Notizie positive giungono anche sul fronte degli altri passeggeri coinvolti nel tragico impatto sul territorio di Capaccio. Migliora infatti lo stato di salute del diciannovenne originario della frazione Abatemarco, le cui condizioni restano sotto osservazione ma mostrano segnali di ripresa. La comunità locale, colpita dal dolore per la scomparsa del giovane Fabio Barlotti, segue con grande apprensione il decorso ospedaliero di tutti i ragazzi rimasti feriti.