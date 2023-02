Capaccio, ispezione tra i rifiuti per stanare gli “incivili”

Weekend di lavoro, dedicato al controllo e monitoraggio del territorio, per i volontari del Nucleo Operativo Ente Tutela Animali e Ambiente di Capaccio Paestum. Le attività hanno riguardato in particolar modo il giusto conferimento dei rifiuti, rispettando regole e calendario della raccolta differenziata.

I controlli dei volontari

Le guardie NOETAA erano accompagnate dagli operatori della Sarim, la società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti sul territorio.

Armati di guanti i volontari hanno ispezionato i rifiuti per verificare il corretto conferimento dell’immondizia. Scoperte diverse violazioni. In alcuni casi è stato possibile arrivare ad individuare i potenziali trasgressori attraverso documenti e corrispondenza gettata via e recuperata nei cassonetti.

I controlli hanno interessato in particolar modo Capaccio Scalo; dopo le verifiche si è provveduto alle bonifiche. «Per gli scostumati partiranno gli accertamenti seguite dalle relative sanzioni amministrative», fanno sapere le guardie NOETAA.

Le attività

Il ruolo dell’associazione si sta rilevando importante sul territorio dove ormai operano con costanza da tempo. Già nei giorni scorsi erano stati individuati rifiuti abbandonati nel verde illecitamente.

Il Nucleo Operativo Ente Tutela Animali e Ambiente, è al lavoro costantemente tra Capaccio Paestum e i centri limitrofi, non soltanto per i controlli sull’esatto conferimento dei rifiuti ma anche sulla tutela degli animali.