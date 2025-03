Capaccio: evitare rischi in montagna, ecco i consigli del Soccorso Alpino Speleologico | VIDEO

Al salone delle attività all’aria aperta, l’esposizione allestita presso il Next – Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum che, rimarrà aperta al pubblico fino al 30 marzo, le telecamere e i microfoni di InfoCilento hanno raggiunto lo stand del Soccorso Alpino Speleologico della Campania per ascoltare i consigli del vicepresidente Girolamo Galasso che ha raccontato quali possono essere le insidie per i frequentatori delle montagna del Salernitano e, più dettagliatamente del Cilento, specie in questo periodo in cui sono tanto più frequentate per la raccolta degli asparagi selvatici.

Galasso ha lanciato un appello alle persone non esperte di non avventurarsi da sole, e senza dispositivi per contattare i soccorsi in caso di emergenza, in zone montane e impervie che non si conoscono bene.