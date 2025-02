Capaccio Capoluogo, inaugurato il Centro Pastorale: ecco tutte le interviste

Tante persone hanno preso parte, ieri sera, alla cerimonia inaugurale del Centro Pastorale di Capaccio Capoluogo intitolato al compianto Don Alfredo Renna, già parroco della comunità. “Grazie all’aiuto del nostro Vescovo, in pochi mesi abbiamo riqualificato il Centro Pastorale con lo scopo di portare avanti il lavoro del compianto Don Alfredo Renna che ci ha lasciato tanti insegnamenti di amore per continuare a costruire una comunità accogliente e viva” ha affermato il parroco Don Mimmo De Vita.

Un bel momento di condivisione

Ad officiare la cerimonia inaugurale del Centro Pastorale il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa: “Sono veramente contento di benedire questa aula, un luogo per stare insieme, per accogliere e condividere tanti bei momenti di formazione e di incontro, è uno spazio bello e luminoso che sarà messo a disposizione non solo della comunità parrocchiale, ma anche della Diocesi con le varie attività che vi si svolgeranno” ha affermato Monsignor Calvosa.

Presenti tanti amministratori comunali di Capaccio Paestum e a portare i saluti del sindaco facente funzione, Maria Antonietta Di Filippo, l’assessore alle Politiche Sociali, Mariarosaria Picariello. Ai microfoni di InfoCilento Monsignor Calvosa, Don Mimmo, l’assessore Picariello e la consigliera comunale, attiva nella comunità parrocchiale, Rossella Tedesco.