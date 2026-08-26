Cantieri a Salerno, De Luca: “Fatto un miracolo in un mese. Su Grand Hotel? Rigore”

Trentasette strade ripavimentate, interventi diffusi di manutenzione, sicurezza, illuminazione e decoro urbano, oltre a venti cantieri operativi su cui si continuerà a lavorare in vista delle festività di San Matteo. È questo il bilancio tracciato dal sindaco Vincenzo De Luca a poco più di un mese dal suo ritorno a Palazzo di Città.

Un primo mese di attività amministrative che ha visto opere distribuite in diversi quartieri del capoluogo: dalla sistemazione di piazzetta Monsignor Bolognini alla pavimentazione di via Tonnazzo a Fuorni, passando per la riqualificazione del sagrato della chiesa di San Paolo al rione Petrosino e gli interventi a Villa Bracciante nel quartiere Mariconda.

A questi si aggiungono il ripristino della fontana monumentale di piazza San Francesco e la manutenzione straordinaria dell’arredo urbano sul Lungomare Trieste e sul Lungomare Colombo. Sul fronte della viabilità, sono state rifatte integralmente via Temistocle Marzano al Canalone e Salita San Giovanni, mentre prosegue il ripristino della sede stradale nelle aree interessate dagli scavi per i sottoservizi.

Illuminazione e cantieri per San Matteo: lo stato dei lavori

Significativi anche gli interventi sulla rete di pubblica illuminazione, con il potenziamento dell’intero impianto sul Lungomare Trieste e i lavori effettuati in via Luigi Guercio dove, come evidenziato dal primo cittadino durante il sopralluogo svolto ieri sera, i punti luce sono stati più che raddoppiati.

Le attività proseguiranno nelle prossime settimane: l’Amministrazione comunale punta a completare circa venti cantieri prima della ricorrenza del Patrono San Matteo. Gli interventi riguardano prioritariamente l’edilizia scolastica, la sicurezza stradale, la cura degli spazi pubblici e la manutenzione del verde urbano. Un consuntivo che De Luca ha definito particolarmente significativo, soprattutto alla luce delle criticità gestionali riscontrate nel corso della stagione estiva.

Tra le opere in corso non sarà ultimato in tempo per San Matteo il cantiere di piazza Cavour; sarà tuttavia garantito il percorso idoneo al passaggio della statua del Santo Patrono in occasione della tradizionale benedizione del mare.

Vertenze cittadine: i casi Universo Beach e Grand Hotel Salerno

Il sopralluogo serale ha fornito l’occasione per fare il punto su due questioni centrali per l’Amministrazione. In merito al progetto “Universo Beach“, l’Ente municipale ha richiesto formale adeguamento del materiale impiegato per le operazioni di ripascimento rispetto a quanto stabilito nel capitolato d’appalto. In assenza di riscontri conformi, il sindaco ha preannunciato la rescissione del contratto d’appalto con l’impresa esecutrice.

Rigidità confermata anche sul fronte del Grand Hotel Salerno, struttura a cui il Comune contesta un debito complessivo di circa 8,5 milioni di euro per tributi locali non versati. Entro la giornata di venerdì è attesa la memoria difensiva dei legali della società di gestione. Da Palazzo di Città confermano la linea del rigore, escludendo l’ipotesi di accordi di mediazione: i canoni e le imposte comunali dovranno essere riscossi per l’intero ammontare dovuto.