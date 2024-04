Cani legati alle catene e senza microchip tra Salerno e Bellizzi: padroni multati

Una nuova operazione a tutela degli animali da parte del nucleo provinciale guardie zoofile ambientali dell’Accademia Kronos Salerno.

L’intervento

L’intervento, scaturito da una serie di segnalazioni, ha interessato le aree collinari di Salerno e di Bellizzi ed ha coinvolto ben due squadre.

Nel corso delle operazioni sono stati identificati e multati diversi proprietari di cani per non aver microchippato i loro animali domestici e per averli incatenati.

Le sanzioni

Oltre alle sanzioni, i proprietari hanno ricevuto istruzioni di cessare immediatamente le attuali modalità di detenzione dei cani e di realizzare appositi recinti secondo la normativa di settore. Inoltre, sono in corso ulteriori indagini per individuare gli altri detentori di cani a catena con l’obiettivo finale di restituire dignità a questi animali.