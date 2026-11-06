Campania Turismo cerca il nuovo direttore generale: bando e requisiti

La Regione Campania ha avviato ufficialmente la procedura per l’individuazione della nuova figura al vertice dell’Agenzia regionale Campania Turismo. Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC speciale n. 61 del 5 novembre 2026) è stato infatti pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla nomina del Direttore Generale. La figura prescelta avrà la responsabilità della gestione complessiva e della rappresentanza legale dell’ente a cui spettano la programmazione e la realizzazione delle attività di comunicazione e promozione turistica su scala regionale.

L’incarico professionale prevede la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno e con vincolo di esclusività, per una durata compresa tra i tre e i cinque anni.

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Requisiti di accesso e selezione dei candidati

I candidati alla guida dell’Agenzia dovranno dimostrare un profilo professionale qualificato. Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso del diploma di laurea unito a un’esperienza minima di tre anni in funzioni dirigenziali o direttive, matura presso enti, strutture o aziende sia pubbliche che private.

L’iter di selezione si articolerà nella valutazione dei titoli presentati e in una serie di colloqui conoscitivi condotti da una Commissione esaminatrice incaricata di verificare le competenze manageriali degli aspiranti. Al termine dell’esame, la Commissione comporrà un elenco di idonei che verrà successivamente sottoposto al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore al Turismo per la decisione finale.

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Gli interessati a ricoprire l’incarico dovranno inviare la propria candidatura entro e non oltre la scadenza fissata per il 5 dicembre 2026.

La trasmissione della documentazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale: cultura.turismo@pec.regione.campania.it. Il testo integrale dell’avviso pubblico, contenente il dettaglio completo dei requisiti di partecipazione, la modulistica e la documentazione richiesta, è liberamente consultabile sul BURC, sul portale ufficiale della Regione Campania e sul sito dell’Agenzia Campania Turismo.

Gli interventi istituzionali

L’avviso pubblico intende attrarre profili in grado di consolidare il posizionamento del comparto turistico campano, puntando su una gestione efficiente e trasparente.

«Ci aspettiamo un’ampia e qualificata partecipazione a questo avviso pubblico, rivolto a professionisti che possano mettere a disposizione dell’Agenzia Campania Turismo competenze ed esperienze di alto livello. Abbiamo definito criteri precisi e coerenti con le responsabilità del ruolo e previsto una procedura di selezione trasparente, fondata sulla valutazione dei titoli e delle competenze. Vogliamo individuare una figura di comprovata professionalità, capace di contribuire al rafforzamento del sistema turistico regionale e a una strategia di promozione e valorizzazione dell’intero territorio campano», ha dichiarato il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

Accanto all’indirizzo programmatico generale, la direzione dell’Agenzia sarà chiamata a rispondere a precise priorità strategiche, come indicato dal referente regionale del settore.

«L’Aretur è chiamata a svolgere un ruolo centrale nel rafforzamento della competitività della nostra offerta turistica. È importante che possa contare su una guida capace di tradurre gli indirizzi regionali in azioni mirate, coordinando le attività di promozione, migliorando i servizi di accoglienza e informazione e valorizzando le diverse identità e potenzialità dei territori. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle aree interne e allo sviluppo di forme di turismo sostenibile, per rendere la Campania sempre più attrattiva durante tutto l’anno», ha sottolineato l’Assessore al Turismo, Vincenzo Maraio.