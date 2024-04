Campania Startup 2023: al via l’innovazione con 418 progetti finanziati

La Campania accelera sull’innovazione con l’avvio dell’Avviso Campania Startup 2023. Sono stati pubblicati oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC numero 29 del 04/04/2024) la graduatoria finale e i dati relativi all’iniziativa, che ha l’obiettivo di sostenere la creazione e il consolidamento di startup innovative ad alta intensità di conoscenza.

Un’importante dotazione finanziaria e una selezione rigorosa

L’Avviso ha messo a disposizione 30 milioni di euro per finanziare progetti in settori strategici per la crescita economica della regione, in coerenza con la “Strategia di Specializzazione Intelligente in materia di ricerca ed innovazione – RIS3 Campania”.

Sono stati presentati 871 progetti, di cui 418 sono stati considerati idonei e 145 riceveranno il finanziamento necessario a realizzare il progetto di impresa. La selezione è stata rigorosa, a dimostrazione dell’alto livello di competizione tra le startup campane.

Le aree di interesse dell’innovazione campana

L’analisi dei dati evidenzia un quadro variegato e dinamico delle aree di interesse nel panorama dell’innovazione campana. Le tecnologie abilitanti ICT emergono come l’ecosistema più rappresentato (sia in fase di candidatura con il 35,25%, sia per numero di progetti finanziati con il 29,66%), seguito dalle Biotecnologie e Salute dell’Uomo (15,50% domande presentate e 10.34% finanziate) e dall’Energia Ambiente Costruzioni Sostenibili (12,86% domande presentate e 21,38% finanziate).

Aerospazio e ICT: i settori con la più alta percentuale di successo

Interessante notare la performance dell’Aerospazio che presenta la percentuale più alta di progetti finanziati rispetto a quelli presentati, con il 28,57% (8 progetti finanziati su 28 presentati). Ottima performance anche per le Tecnologie Abilitanti ICT con il 14% di success fee (307 proposte progettuali, con il finanziamento di 43 domande).

Impatto positivo sull’occupazione e sul territorio

L’Avviso avrà un impatto positivo sull’occupazione, con il 96,65% dei progetti idonei che ha dichiarato l’impegno all’assunzione di nuovo personale. Inoltre, il 65,55% ha indicato la presenza di giovani e donne nelle compagini aziendali. Infine, il 25,60% ha segnalato la volontà di investire nelle aree interne della Campania.

Napoli capofila, ma significativa la partecipazione extra-regionale

La distribuzione provinciale mostra che Napoli ha la percentuale più alta di domande (40,87% del totale), seguita da Salerno (16,59%) e Avellino (7,45%). Significativa la partecipazione extra-regionale, con Milano e Roma che insieme coprono circa il 10% delle proposte.

Fasce di contributo: focus sulle startup in fase iniziale

La maggior parte dei progetti finanziati (39,03%) rientra nella fascia di contributo fino a 100.000 euro. Le fasce successive, fino a 150.000 euro e fino a 200.000 euro, rappresentano rispettivamente il 6,21% e il 13,79%. Le fasce da 200.001 a 300.000 euro comprendono il 36,55% dei progetti, con un picco nella fascia da 200.001 a 250.000 euro (20,69% del totale). Infine, la fascia più alta di contributo fino a 350.000 euro accoglie il 19,31% dei progetti finanziabili.