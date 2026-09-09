Campania, ridisegnati i confini tra Teggiano e San Rufo: via libera in Commissione

La I Commissione del Consiglio Regionale della Campania ha dato il via libera all’unanimità alla proposta di legge dedicata alla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Teggiano e San Rufo. Il provvedimento punta a risolvere in via definitiva una frammentazione dei confini comunali che da tempo incide sulla quotidianità amministrativa e sulla gestione del territorio del Vallo di Diano, ponendo le basi per una riorganizzazione geografica e funzionale dell’area.

Isole amministrative e criticità del territorio

La necessità di un intervento legislativo nasce dalla presenza cronica delle cosiddette isole amministrative, ossia porzioni di territorio appartenenti a un determinato Comune ma racchiuse integralmente all’interno dei confini di un’altra municipalità. Questa particolare conformazione geografica genera complessi ostacoli burocratici, ostacolando sia la lineare erogazione dei servizi primari ai residenti, sia una pianificazione urbanistica coordinata tra le due amministrazioni coinvolte.

Il riordino dei confini consentirà di superare queste sovrapposizioni e di garantire continuità territoriale e amministrativa a Teggiano e San Rufo, ottimizzando la gestione dei servizi pubblici essenziali e la valorizzazione del suolo.

L’iter legislativo e il referendum del 2027

L’approvazione in I Commissione rappresenta una tappa fondamentale nel percorso istituzionale del testo, giunta a seguito del riscontro positivo inviato da tutti gli enti e i soggetti competenti chiamati a esprimersi sul tema. Il promotore della proposta di legge, il consigliere regionale del Partito Democratico Corrado Matera, ha confermato il passaggio della norma alla fase successiva dell’iter:

“La I Commissione del Consiglio Regionale della Campania ha licenziato all’unanimità la mia proposta di legge per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Teggiano e San Rufo. Un passaggio significativo, che arriva dopo l’acquisizione dei pareri favorevoli di tutti i soggetti competenti e che consente ora alla proposta di approdare all’esame del Consiglio Regionale.”

L’obiettivo dell’iniziativa è completare l’esame in aula consiliare nei tempi utili per consentire lo svolgimento del referendum consultivo tra le popolazioni interessate, che dovrebbe coincidere con la tornata delle elezioni amministrative previste per il 2027.