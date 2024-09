Campania: domani la Plenaria del progetto “LexStart, la prima legge regionale scritta dai giovani”

Martedì 1° ottobre 2024 alle ore 11 nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13, si svolgerà la Plenaria 2024/2025 del progetto “LexStart! La prima legge regionale scritta dai giovani”, promosso dal consigliere regionale e Questore alle Finanze del Consiglio Regionale della Campania, Andrea Volpe (PSI-Campania).

LexStart: l’iniziativa

Parteciperà il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero.

L’iniziativa, rivolta ai giovani, dai 18 ai 35 anni, studenti delle scuole superiori, delle Università della Campania e dei Forum dei Giovani, è finalizzata a promuovere il loro coinvolgimento nelle attività dell’Istituzione regionale, in particolare, attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro tematici per l’elaborazione di proposte di legge che saranno fatte proprie e presentate dal consigliere Volpe per giungere all’esame dell’assemblea legislativa campana.

«Siamo molto orgogliosi di ‘LexStart!’, che ha fatto registrare, nel periodo 2023/2024, una grande partecipazione giovanile e proseguiremo, con il coinvolgimento degli uffici consiliare competenti, in questa importante iniziativa che sta dando significativi frutti in termini di avvicinamento dei giovani alle Istituzioni e alla politica stimolando con efficacia la loro partecipazione», ha sottolineato il consigliere Questore alle Finanze.