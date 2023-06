Campania, ANAS: nuove barriere di sicurezza sull’A2. Ecco dove

Per il completamento dei lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza lungo la A2 ‘Diramazione Napoli’ a Salerno, sono state adottate misure per ridurre al minimo la durata del cantiere. Queste operazioni sono gestite presso il COV della Prefettura di Salerno.

Lavori in orario continuato diurno e notturno

Al fine di completare le opere e rimuovere il cantiere prima del periodo dell’esodo estivo, i lavori lungo il tratto autostradale si svolgeranno in orario continuato diurno e notturno, a partire da questa sera.

Restringimento di carreggiata e indicazioni per il traffico

Dal km 2,100 al km 0,800 in direzione sud, sarà in vigore il restringimento di carreggiata dal 22:00 di oggi fino al 15 luglio. Pertanto, il traffico leggero e pesante diretto a Salerno potrà utilizzare l’uscita ‘Svincolo Angri sud – SS268’, proseguendo lungo la SS268 e immettendosi sulla A30 in direzione Salerno.

Per il traffico leggero e pesante diretto a Napoli, l’uscita consigliata è ‘A2 Raccordo SA-AV’, con prosecuzione lungo la A30.

Limiti di velocità e divieto di sorpasso

Durante i lavori, il cantiere sarà gestito in base alle esigenze di esecuzione, con un limite massimo di velocità di 60 km/h e divieto di sorpasso.

Informazioni utili e servizio clienti Anas

Anas, società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che è possibile consultare l’evoluzione del traffico in tempo reale tramite l’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet nei negozi online “App store” e “Play store”. Inoltre, il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.