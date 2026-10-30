Attualità

Campania, 450mila euro agli allevatori colpiti da tubercolosi bovina

La Regione Campania stanzia 450mila euro di aiuti per le aziende zootecniche di Salerno, Avellino e Benevento colpite da tubercolosi bovina.

Di:
Ernesto Rocco
Campania, 450mila euro agli allevatori colpiti da tubercolosi bovin

La Regione Campania ha approvato uno stanziamento straordinario di 450mila euro a favore degli allevatori delle province di Salerno, Avellino e Benevento, duramente colpiti dalle conseguenze economiche e sanitarie della tubercolosi bovina. La misura rappresenta un piano di aiuti mirato a sostenere la tenuta economica delle aziende zootecniche collocate nelle aree interne del territorio regionale, duramente provate dall’emergenza. L’ufficializzazione dei fondi è avvenuta nel corso di un tavolo istituzionale tenutosi presso la sede della Regione Campania, a cui hanno preso parte l’assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, la dirigente dell’Ufficio Centrale Foreste e Caccia Flora Della Valle e la dottoressa Francesca Filotico, insieme al sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano e all’assessore comunale all’Agricoltura Marianna Ulturale.

Dettagli dei ristori e importi per capo

L’intervento finanziario prevede la copertura dell’80% dei danni riconosciuti, fino a un soffitto massimo di 50mila euro per singola azienda. L’erogazione delle risorse avverrà attraverso due distinte linee d’azione:

Leggi anche:

Caro gasolio, Campania pronta a erogare 13 milioni per le imprese agricole
Crisi agricola: Coldiretti Campania chiede lo stato di crisi
Emergenza agricoltura in Campania: Copagri lancia l’allarme sul reddito
  • Misura R1: indennizzo pari a 552 euro per capo destinato a compensare la perdita di reddito causata dalla mancata produzione del vitello in seguito all’abbattimento dell’animale.
  • Misura R2: contributo pari a 690 euro per capo previsto per far fronte ai maggiori costi di gestione sostenuti durante la fase di contenimento sanitario.

Presentazione delle domande sulla piattaforma SIARC

Per velocizzare l’erogazione dei fondi ed evitare appesantimenti burocratici, la procedura di richiesta dei contributi è stata interamente digitalizzata. L’accesso alle risorse avverrà tramite il portale regionale SIARC, che aprirà le presentazioni nei prossimi giorni. Gli allevatori aventi diritto dovranno semplicemente inoltrare la domanda inserendo i dati anagrafici dell’azienda e il codice IBAN di riferimento per il saldo delle spettanze.

Le dichiarazioni delle istituzioni locali

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dai rappresentanti degli enti locali che hanno promosso l’interlocuzione con gli uffici regionali.

«Si tratta di un risultato importante per il nostro territorio e, soprattutto, di un segnale concreto di attenzione nei confronti di un comparto che sta attraversando un momento di grande difficoltà. La tubercolosi bovina ha avuto conseguenze pesanti per tante aziende zootecniche, mettendo a rischio il lavoro, i sacrifici e il futuro di intere famiglie. Fin dall’inizio abbiamo ritenuto fondamentale portare le istanze dei nostri allevatori nelle sedi istituzionali, facendoci interpreti delle loro preoccupazioni e sollecitando interventi capaci di dare risposte concrete. Lo stanziamento di 450mila euro rappresenta un passo significativo. Difendere i nostri allevatori significa tutelare l’economia locale, salvaguardare il lavoro e garantire un futuro alle nostre aree interne», dichiara il sindaco Antonio Giuliano.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.