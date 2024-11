Campagna: nuovo tentativo di furto in località Galdo

E’ ancora allarme furti a Campagna in località Galdo, preso di mira sempre la stessa attività commerciale. Tornano in azione esattamente un mese dopo e con la stessa tecnica che lo scorso 3 ottobre non aveva funzionato.

L’ultimo tentativo di furto

Erano da poco trascorse le 4 di questa notte quando tre delinquenti hanno provato a mettere a segno un altro colpo ai danni di un bar ubicato accanto ad un centro scommesse in località Galdo di Campagna dove sono arrivati a quanto pare a bordo di una Stelvio di colore nero. Uno ha fatto da palo a bordo strada mentre gli altri due con grossi piedi di porco hanno cercato di creare un varco nella saracinesca d’ingresso al bar. Tabacchi e gratta e vinci sarebbe stato il bottino da portare via.

Il modus operandi

Hanno provato e riprovato a scardinare la saracinesca compiendo più tentativi ma probabilmente quell’accesso non è facile da distruggere. E così con la paura di essere scoperti sono risaliti a bordo del suv di grossa cilindrata e si sono allontanati direzione autostrada. Il colpo andato fallito ha avuto una durata di circa tre minuti.

I precedenti

Un altro colpo, molto simile, e sempre a danno della stessa attività commerciale è stato tentato lo scorso 3 ottobre. In quella occasione la banda organizzata era composta da almeno quattro persone a bordo di una Giulietta di colore bianco. Indagano le forze dell’ordine che stanno passando al setaccio il territorio.