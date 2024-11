Campagna, giovane si trancia un dito della mano con la motosega: necessario il ricovero in ospedale

Grave incidente per un giovane di Campagna che, per cause ancora in fase di accertamento, si è tranciato un dito con una motosega. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che il giovane, un 25enne del posto, avrebbe perso il controllo dell’attrezzo provocando delle gravi ferite alla mano.

I fatti

L’incidente si è verificato durante un’attività di lavoro che il giovane stava svolgendo con l’ausilio della motosega. Un solo attimo di distrazione o un’imprecisione nei movimenti hanno avuto conseguenze gravissime. Subito dopo l’infortunio, i soccorsi sono stati allertati e il giovane è stato tempestivamente trasportato all’ospedale di Eboli, dove ha ricevuto le prime cure.

Il ricovero in ospedale

I medici del nosocomio ebolitano, resisi conto della serietà della lesione, hanno immediatamente disposto il trasferimento del giovane presso un centro specializzato. Così, dopo un primo intervento per stabilizzare le condizioni della mano, il ragazzo è stato trasferito a Napoli, presso un reparto di chirurgia specializzato nel trattamento di lesioni complesse e gravi della mano.