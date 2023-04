Campagna: Comizi, incontri, presentazioni ed eventi. Una campagna elettorale dai toni pacati e dalla partecipazione attiva

La corsa a tre per la carica di Sindaco e quella in solitaria per i 272 aspiranti consiglieri comunali stanno facendo registrare in città una serie di iniziative che si susseguono e si intrecciano.

Programmi elettorali e obiettivi che a guardarli bene raccontano la stessa faccia di una sola medaglia: le politiche sociali da potenziare e migliorare, le fasce deboli da tutelare, la cultura, lo sport, la riorganizzazione infrastrutturale e la messa in sicurezza delle strade. L’area industriale da ampliare e i fondi PNRR da investire attraverso progetti concreti.

Gli incontri e gli appelli

Attilio Busillo, Pierfrancesco D’Ambrosio e Biagio Luongo stanno macinando chilometri per incontrare cittadini e imprenditori, la gente del posto e i giovani. Quelli delle zone alte e periferiche, quelli del centro storico e del Quadrivio, fino a Galdo e oltre.

Eppure la loro è anche una campagna elettorale molto social dove le società di comunicazione a servizio di ognuno si sfidano a suon di slogan e manifesti.

A partire da stasera tre giorni consecutivi di comizi

Pierfrancesco D’Ambrosio: “Le piazze delle città sono, per eccellenza, i luoghi in cui le comunità discutono e prendono decisioni. Spazi aperti, vivi, partecipati. È in questi luoghi che prosegue la nostra campagna elettorale, in questi luoghi che veniamo a proporvi la nostra visione di comunità. Questa sera, giovedì 27 aprile, a partire dalle ore 20, saremo al Quadrivio nella piazza antistante la Chiesa di San Giuseppe e San Michele Arcangelo per il nostro incontro con la Città. Vi aspettiamo”.

Attilio Busillo: “Abbiamo bisogno di comunicare, di scoprire le ricchezze di ognuno, di valorizzare ciò che ci unisce e di guardare alle differenze come possibilità di crescita nel rispetto di tutti. Venerdì 28 aprile, a partire dalle ore 19.30, saremo al Quadrivio nella piazza antistante la Chiesa di San Giuseppe e San Michele Arcangelo per il nostro incontro con la Città. Vi aspettiamo”.

Biagio Luongo: “Il nostro Gruppo torna a Quadrivio per incontrare tutta la cittadinanza. Sabato 29 aprile, alle ore 19 in Piazza Palatucci, il Candidato Sindaco Biagio Luongo, accompagnato dai rappresentanti delle sei liste, terrà un incontro pubblico per parlare del programma e degli obiettivi futuri. Una nuova occasione di incontro e condivisione dedicata alla Città e ai cittadini. Vi aspettiamo!”.