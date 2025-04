Campagna: al Museo Civico l’evento “Onda su Onda: l’acqua come metafora poetica e sonora nella popular music”, ecco il programma

Sabato 19 aprile alle ore 18, presso la Sala Conferenze “Gelsomino D’Ambrosio” del Museo Civico di Campagna, si terrà “Onda su Onda: l’acqua come metafora poetica e sonora nella popular music”, incontro con Francesco Brusco, musicista, dottorando in Musicologia dell’Università di Cremona e docente di Musiche popolari contemporanee all’Università di Salerno.

L’iniziativa

Elemento primordiale e simbolico, l’acqua attraversa da sempre l’immaginario musicale, assumendo forme e significati diversi a seconda dei contesti storici e culturali. In questo appuntamento si esploreranno alcuni dei modi in cui l’elemento acquatico può tradursi in musica, partendo da motivi ricorrenti della tradizione colta per poi concentrarsi su quella popular, in cui l’acqua assume nuove valenze metaforiche. Non soltanto a livello poetico, come soggetto dei testi delle canzoni, ma anche — e in maniera forse ancor più interessante — dal punto di vista del sound: dalle onde acquatiche a quelle sonore, mediate tecnologicamente per evocare sensazioni quasi tattili, tipiche dell’ascolto contemporaneo in cui, è il caso di dirlo, proveremo a immergerci.

Le info utili

L’evento rientra nella programmazione di “Dio d’Acqua”, il festival diffuso di arti visive a cura di Gianpaolo Cacciottolo, manifestazione che vuole trattare il tema dell’acqua da una prospettiva multidisciplinare e plurale, e che vedrà il suo culmine nel periodo 1-10 agosto 2025, quando il centro storico sarà teatro di mostre diffuse, di una rassegna cinematografica, di incontri, laboratori e seminari. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti sulla pagina Instagram del Civico Museo Archivio Campagna (@civico.museo.archivio.campagna). L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Giordano Bruno e con il patrocinio del Comune di Campagna. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.