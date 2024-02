Cammarano: “Emergenza criminalità nel Cilento, appello al Ministro Piantedosi”

“Questa mattina ho inviato una lettera al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per richiamare la sua attenzione sulla crescente ondata di furti che sta colpendo il Cilento nelle ultime settimane”. Così il presidente della commissione regionale Aree interne Michele Cammarano.

L’allarme furti in Cilento

“La frequenza e l’audacia di questi crimini hanno generato un clima di allarme sociale tra i cittadini, che si trovano costretti a difendersi da soli, organizzando ronde notturne per proteggere le proprie case e le proprie comunità. Le risorse attualmente disponibili non si sono rivelate sufficienti a contrastare efficacemente la crescita della criminalità. Il più vicino Commissariato della Polizia di Stato si trova a Battipaglia mentre, sul territorio cilentano, insistono solo Distaccamenti della Polizia Stradale a Sala Consilina, Vallo della Lucania e Sapri, peraltro con organici sottodimensionati. Le relazioni semestrali della Direzione Investigativa Antimafia evidenziano come il Cilento sia divenuta una zona di interesse per il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti e in quell’area si stanno concentrando le attenzioni di organizzazioni criminali intenzionate ad espandere la loro zona di influenza”, aggiunge il consigliere regionale.

Le richieste

“Per queste ragioni ho chiesto al Ministro l’istituzione di un Commissariato di Polizia di Stato nell’area del Vallo di Diano, per contrastare la criminalità e liberare i cittadini dalla paura di continue aggressioni. Vallo della Lucania appare il centro urbano più adatto ad accogliere la sede di un nuovo Commissariato capace di interagire con le altre Forze e con le Istituzioni già presenti, al fine di coordinare e praticare l’azione di contrasto ai fenomeni malavitosi. Mi auguro – conclude Cammarano – che il Ministro accolga la mia richiesta nell’interesse generale della sicurezza dei cittadini del Cilento”.

“Da più giorni sono con amministratori locali che mi segnalano una situazione disperata che non riescono più a fronteggiare. I cittadini addirittura si stanno organizzano in ronde per pattugliare il territorio. Questa mattina ho sollecitato Prefetto e Questore. È notizia di queste ore che da oggi in tutta l’area a sud del Cilento, sarà operativa una Squadra di Intervento Operativo specializzata nel controllo del territorio e contrasto di forme organizzate di criminalità predatoria, inviata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”. Ad annunciarlo è il senatore del Movimento 5 stelle Francesco Castiello.