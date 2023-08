Camionista rischia lo shock anafilattico dopo una puntura di insetto: è accaduto sull’A2 tra Petina e Polla

Ha rischiato lo shock anafilattico, l’autista di un camion che mentre era alla guida, sull’A2 del Mediterraneo, tra Petina e Polla, è stato punto rischiando anche di perdere il controllo del mezzo pesante. E’ accaduto questa mattina al km 61 in direzione sud. L’uomo è riuscito a fermarsi in tempo e a chiedere aiuto. Sul posto dopo poco sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina ed i sanitari del 118 che hanno immediatamente prestato le cure necessarie al camionista per poi trasferirlo all’ospedale di Polla.

Si registra anche un incidente sempre sull’A2

Sempre sull’A2 del Mediterraneo, questa mattina, si è registrato un incidente stradale, in direzione nord. Un’automobile ha impattato contro il guardrail, sulla corsia di sorpasso, senza gravi conseguenze.