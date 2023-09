Camion carico di carta igienico a fuoco sulla A2. Salvo l’autista

Poteva avere conseguenze più gravi il rogo che ha avvolto un autoarticolato carico di carta igienica. L’incidente è avvenuto sull’A2 del Mediterraneo, nei pressi della galleria “Monte Vetrano”, nel territorio di San Mango Piemonte.

L’autista del mezzo pesante è riuscito ad uscire dall’abitacolo prima della galleria e pochi istanti prima che il rogo avvolgesse il tir.

Fortunatamente non ha riportato alcuna ferita.

I soccorsi

Sul posto i tecnici dell’Anas ed i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza il mezzo pesante.

Per fortuna l’episodio si è verificato in orario notturno, con poco traffico in autostrada, ciò ha evitato disagi e lunghe code. Dopo le operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dell’area la circolazione è ripresa in sicurezza.