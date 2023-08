Camerota, turismo in crescita. Parla il sindaco Mario Scarpitta | VIDEO

Le vacanze estive sono ormai entrate nel vivo. Milioni gli italiani che hanno deciso di trascorrere l’estate lungo le coste italiane. Tra queste non poteva mancare la meta turistica di Marina di Camerota. Dopo un inizio a rilento in quasi tutto il Bel Paese, causato anche dalle avverse conduzione climatiche che hanno caratterizzato il mese di Giugno, i numeri sarebbero in netta crescita, facendo registrate un sold out anche nella nota località turistica cilentana.

A confermarlo il Sindaco Mario Salvatore Scarpitta.