Camerota, servizio straordinario di controllo dei Carabinieri: controllati 74 veicoli e fermate 103 persone

Sono sei in totale le pattuglie adoperate dagli uomini dai Carabinieri della Compagnia di Sapri, diretti dal Capitano Francesco Fedocci, per un servizio straordinario di controllo messo in campo nel Comune di Camerota.

I controlli

Un servizio straordinario con la finalità di garantire la sicurezza ai residenti e ai numerosi turisti presenti. Un’azione che si è resa necessaria anche a seguito dell’ultimo episodio di violenza che si è verificato lo scorso fine settimana, conclusosi con l’ accoltellamento di un 21enne del posto ad opera di tre giovani.

Un controllo massiccio dell’intera area che ha portato ad elevate diverse sanzioni a causa della violazione del codice della strada.

L’operazione

Nello specifico sono sei le multe elevate per mancato uso delle cinture di sicurezza, tre per la revisione scaduta, tre perché i veicoli non erano coperti da assicurazione, cinque per mancanza di cado protettivo da parte dei conducenti di ciclomotori. Inoltre sono state sei le carte di circolazione ritirate e due le patenti di guida. Infine sono stati segnalati all’organo prefettizio tre giovani in quanto in possesso di 5 grammi di droga di tipo hashish e marijuana.

Mentre un uomo è stato deferito in stato di libertà per avere mostrato ai militari un documento di circolazione falsificato. In totale, nel corso del servizio, sono stati controllati complessivamente 74 veicoli e 103 persone.