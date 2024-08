Camerota: sequestri in spiaggia e controlli a tappeto

La battaglia contro l’inciviltà e il mancato rispetto delle norme continua senza sosta lungo le coste di Camerota. Questa mattina, all’alba, la polizia municipale ha condotto un’operazione di sequestro su due delle spiagge più frequentate del comune: Lentiscelle e Calanca.

I sequestri

Ombrelloni e sdraio lasciati abusivamente sull’arenile per riservare il posto sono stati prontamente rimossi, restituendo lunghi tratti di litorale libero alla collettività.

L’operazione, mirata a garantire il rispetto delle regole e a preservare il decoro delle spiagge, ha permesso di sgomberare ampie aree costiere, ora nuovamente accessibili a tutti i bagnanti. Questo intervento rappresenta un forte segnale contro l’abitudine diffusa di occupare abusivamente spazi pubblici, una pratica che, soprattutto in alta stagione, crea disagi e tensioni tra i turisti.

Parallelamente, continuano i controlli a tappeto da parte della task force dei Vigili Urbani, impegnati nella verifica della regolarità delle strutture ricettive. Nel mirino, la registrazione dei turisti e il pagamento dell’imposta di soggiorno, obblighi spesso trascurati da alcuni gestori.

Durante le ultime ore, diverse strutture, tra cui appartamenti, B&B e case vacanze, sono state sottoposte a scrupolose ispezioni per accertare il rispetto delle normative vigenti.

Non si tratta solo di contrastare l’abusivismo e l’evasione, ma anche di garantire una vacanza sicura e piacevole a tutti i visitatori di Camerota.

In questo contesto, ieri, diversi turisti sono stati fermati per non aver rispettato l’ordinanza comunale che vieta l’accesso ai cani in spiaggia durante determinati orari.

Nonostante i divieti chiaramente indicati, alcuni hanno deciso di portare con sé i propri animali, ignorando il regolamento e rischiando così di compromettere la sicurezza e la tranquillità degli altri bagnanti.

Le autorità locali hanno ribadito l’importanza di rispettare le norme, sottolineando che i controlli continueranno anche nei prossimi giorni, per assicurare che Camerota rimanga una meta accogliente e ordinata per tutti.