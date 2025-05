Camerota: screening gratuito della tiroide per gli studenti delle medie, ecco quando

L’Amministrazione Comunale di Camerota promuove una giornata di prevenzione dedicata agli studenti delle classi terze medie dell’Istituto Comprensivo di Camerota e Centola. Sabato 17 maggio 2025, dalle ore 15:00 alle 17:00, presso gli uffici della Perla del Cilento, si terrà uno screening gratuito della tiroide, un’occasione preziosa per monitorare la salute dei più giovani.

L’iniziativa

L’iniziativa è realizzata con il sostegno dell’ASL Salerno, della Fondazione Carmine Speranza e dell’associazione Astrades, che collaborano attivamente per garantire un servizio efficace e accessibile. Un ringraziamento particolare va al Dott. Ciociano, la cui competenza e dedizione rappresentano un pilastro fondamentale per il buon esito del progetto.

“Stiamo lavorando per potenziare i servizi sul territorio, soprattutto in un comune come Camerota, geograficamente distante dai centri ospedalieri principali. La salute dei nostri cittadini, in particolare quella dei bambini, è una priorità assoluta”, ha fatto sapere il vicesindaco e assessore alla sanità, Dottor Saturno.