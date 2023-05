Camerota, Scarpitta: “Continuano le difficoltà su tutto il territorio nazionale ed in particolare sul nostro martoriato Cilento”

Il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, ha condiviso un messaggio sul suo profilo Facebook sottolineando le continue difficoltà che affliggono l’intero territorio nazionale, e in particolare nel Cilento.

Frana e crolli nel Cilento

Il sindaco ha informato che dopo la frana avvenuta ieri mattina al bivio di San Severino di Centola lungo la Mingardina, si sono verificati anche due crolli lungo la strada provinciale 66 del Ciglioto. Queste problematiche si aggiungono alla già nota vicenda del Mingardo, specificamente all’altezza dello scoglio della Vela – Cala Finocchiara.

Collaborazione con le autorità competenti

Fin dalle prime luci dell’alba, il sindaco è stato in contatto con Luca Cascone, presidente della IV Commissione Consiliare permanente della Regione Campania responsabile di Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti, e con Franco Alfieri, presidente della Provincia di Salerno. Si prevede che durante la giornata i rocciatori arriveranno sul Ciglioto per effettuare le necessarie verifiche e successivamente riaprire la strada. Il Comune ha messo a disposizione gli operai e i mezzi meccanici per rimuovere i massi dalla carreggiata.

Richiesta di un tavolo intercomunale per le soluzioni

Scarpitta ha comunicato inoltre, di aver richiesto, nella mattinata di ieri, la convocazione di un tavolo intercomunale in collaborazione con i colleghi sindaci di Celle di Bulgheria e Centola. L’obiettivo è individuare in modo celere soluzioni per i problemi legati al dissesto idrogeologico che affliggono la zona.

Riconoscimento e gratitudine

“Ringrazio Luca Cascone, Franco Alfieri e il dirigente della Provincia l’ingegnere Michele Lizio per essersi subito interessati delle problematiche che attanagliano il nostro territorio” i ringraziamenti del sindaco Scarpitta.