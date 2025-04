Camerota, rifiuti abbandonati nel verde: “il territorio merita rispetto”

Un giorno di Pasquetta impegnativo per il Sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta. Il primo cittadino, a seguito di una segnalazione, è dovuto intervenire in zona Monte di Luna per la presenza di rifiuti abbandonati. Nell’immediato Scarpitta ha preso i dovuti provvedimenti per sgomberare l’area dai rifiuti.

La segnalazione

“Purtroppo ancora una volta ho dovuto constatare l’inciviltà di chi sceglie di abbandonare i rifiuti in mezzo al verde, deturpando un angolo meraviglioso del nostro territorio – ha scritto il Sindaco Scarpitta sul suo profilo Facebook – Chi compie questi gesti non solo manca di rispetto all’ambiente ma mette sulle spalle dell’intera comunità costi, fatica e indignazione”.

Il Sindaco inoltre ha sottolineato come il “territorio merita rispetto. Non staremo a guardare. Continueremo a monitorare, intervenire e denunciare. Difendere la bellezza è un dovere di tutti” ha infine chiosato Scarpitta