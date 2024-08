Camerota: primo comune del sud Italia ad organizzare il trasporto gratuito per i pazienti dializzati in vacanza

Il comune di Camerota è diventato il primo comune del sud Italia ad organizzare il trasporto gratuito per i pazienti dializzati in vacanza. Questo servizio è stato fortemente voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta. «Aiutare le persone bisognose di assistenza e garantire loro di poter raggiungere le strutture per ricevere le cure necessarie è finalmente possibile – ha detto il sindaco di Camerota Scarpitta -. Siamo orgogliosi di essere il primo comune nel sud Italia a offrire un servizio così importante per i pazienti dializzati. La nostra amministrazione è sempre attenta alle esigenze dei cittadini e dei turisti che scelgono Camerota come meta delle loro vacanze. Questo è solo uno dei tanti passi che stiamo facendo per migliorare i servizi sanitari nel nostro territorio».

«Crediamo fortemente nella sanità pubblica – ha aggiunto il vicesindaco delegato alla Sanità Francesco Saturno. – Camerota è un grande comune, con migliaia di turisti, e ci stiamo impegnando a creare servizi sanitari per accogliere in modo sicuro i nostri visitatori e per migliorare la qualità della vita dei nostri residenti. Quest’estate abbiamo realizzato tanti servizi sanitari: guardia medica turistica, raddoppio dei medici di continuità assistenziale, acquisto di defibrillatori di ultima generazione, ristrutturazione della guardia medica e trasporto per i pazienti dializzati. E molti altri servizi sanitari sono in cantiere» ha chiosato il dottore Saturno.