Camerota: ok ad interventi di ripristino di porzione dell’arenile della spiaggia del Mingardo

A Marina di Camerota in vista della prossima stagione balneare, sarà realizzato un intervento di ripristino dell’arenile teso a recuperarne le superfici erose, garantendone piena fruibilità in sicurezza.

La richiesta

L’Ente ha aderito alla richiesta dei concessionari esercenti le attività turistiche gravitanti sulla spiaggia, che si sono resi disponibili ad effettuare un intervento di ripristino dell’arenile, avente carattere praticamente manutentivo e consistente nel prelevamento di sedimenti accumulati nella parte sommersa per poi spargerli e ridistribuirli lungo la battigia recuperando così superficie dell’arenile, per ovviare agli effetti erosivi causati dal moto ondoso e rendere maggiormente fruibile l’intera spiaggia.

I concessionari richiedenti potranno realizzare l’intervento a proprie spese senza alcun onere finanziario gravante sull’Ente Comunale, cui competeranno solo i provvedimenti amministrativi finalizzati all’acquisizione dei pareri necessari, secondo modalità operative adeguate a garantirne la piena sostenibilità ambientale.

L’importanza dell’intervento

Le mareggiate degli ultimissimi anni hanno ulteriormente aggravato una situazione già critica, riducendo ancora di più la superficie di arenile che in alcuni tratti appare quasi scomparso. L’intervento, vista la critica situazione attuale della spiaggia, si rende necessario ed urgente in vista della prossima stagione turistica, in modo da recuperare le superfici erose evitando così problematiche di praticabilità e di sicurezza per la pubblica incolumità nello svolgimento delle attività balneari.