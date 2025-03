Camerota, lavori a Ciglioto: chiusura stradale dal 24 marzo 2025

Il Comune di Camerota ha annunciato l’avvio dei lavori di messa in sicurezza della strada in località Ciglioto, previsti a partire dal 24 marzo 2025. L’intervento, che avrà una durata stimata di 10 giorni lavorativi, comporterà la chiusura totale del tratto stradale interessato.

Chiusura totale della strada per motivi di sicurezza

La chiusura si rende necessaria per consentire l’utilizzo di una trivella che occuperà l’intera carreggiata, impedendo il normale transito dei veicoli. “Siamo consapevoli dei disagi che ciò potrà comportare, ma si tratta di un intervento essenziale per la messa in sicurezza della viabilità”, ha dichiarato il sindaco Mario Salvatore Scarpitta.

Ordinanza di chiusura e percorsi alternativi

L’amministrazione comunale provvederà a emettere un’ordinanza di chiusura non appena saranno confermate le date precise dei lavori, informando tempestivamente la cittadinanza. Nel frattempo, si invitano gli automobilisti a pianificare percorsi alternativi.

Ringraziamenti e scuse ai cittadini

Il sindaco Scarpitta ha ringraziato il delegato alla viabilità, Vincenzo Speranza, la Provincia di Salerno e i tecnici per il loro impegno nella realizzazione dell’intervento. “Chiedo scusa ai cittadini per i sacrifici che dovranno affrontare, ma l’intervento è fondamentale e rientra in un più ampio programma di lavori che stiamo portando avanti per migliorare le infrastrutture di Camerota”, ha aggiunto il sindaco.