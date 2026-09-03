Camerota: inaugurata a Lentiscosa la nuova scuola “Santa Rosalia”, un plesso all’avanguardia

Taglio del nastro questa mattina a Camerota nella frazione collinare di Lentiscosa per il nuovo istituto scolastico: un plesso completamente nuovo, moderno e all’avanguardia che, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, ospiterà tutti gli alunni del posto.

Realizzata in poco più di un anno, la struttura è stata intitolata a “Santa Rosalia”, patrona di Lentiscosa, frazione collinare del comune di Camerota. L’opera è stata fortemente voluta dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, affiancato in tutto il percorso di realizzazione dall’intera amministrazione comunale e, in particolare, dall’assessore all’Istruzione Vincenzina Perazzo.

Il taglio del nastro e le parole del sindaco Scarpitta

Dopo la benedizione ad opera del parroco Don Gianni Citro e il taglio del nastro effettuato dai bambini di Lentiscosa, si sono ufficialmente aperte le porte del nuovo Istituto Comprensivo Camerota – plesso di Lentiscosa – “Santa Rosalia”.

«Un sogno che si realizza grazie alla visione dell’amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare – ha affermato il sindaco Scarpitta –. Ci abbiamo creduto 5 anni fa, quando abbiamo iniziato un iter abbastanza complicato che si è concluso oggi con tanta soddisfazione per tutti i nostri concittadini di Lentiscosa e soprattutto per tutti i bambini. Un’opera fortemente attesa che abbiamo inaugurato nel giorno della vigilia di Santa Rosalia, alla quale abbiamo dedicato l’istituto scolastico. Questo di oggi è solo il primo passo: attorno a questa scuola dovranno nascere tanti progetti e siamo sicuri di realizzarli».

L’impegno dell’amministrazione per la comunità di Camerota

Il progetto è stato portato avanti con determinazione e caparbietà dall’intera amministrazione e in modo particolare dall’assessore all’Istruzione Vincenza Perazzo.

«È un giorno importantissimo per noi e per questa comunità – ha aggiunto l’assessore Perazzo –. In tanti non pensavano che saremmo riusciti a realizzare questo plesso, tanti sono stati gli impedimenti. A distanza di appena un anno dall’inizio dei lavori, però, siamo qui a inaugurare la nuova struttura e siamo soddisfatti e orgogliosi di averci creduto».