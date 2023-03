Camerota: al via la progettazione per lavori di messa in sicurezza e adeguamento per la sr 562

Il Comune di Camerota, guidato dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, ha inviato il mandato agli uffici per iniziare la progettazione per “Lavori di messa in sicurezza e adeguamento del tratto di strada regionale 562”. Si tratta della strada adiacente alla cala del Cefalo – Cala Finocchiara.

Il progetto

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede la messa in sicurezza e l’adeguamento di un tratto di strada lungo circa 1 km a partire dal tratto adiacente la parte terminale di Cala Finnochiara. Nello specifico, l’architetto Pasquale Leone, deve dare disposizioni per procedere alla messa in sicurezza per estendere la progettazione a tutto il tratto di strada attualmente interessato dal dissesto che parte dall’uscita della prima galleria in direzione Marina di Camerota-Palinuro, e per adeguare la banchina lato mare, laddove è possibile, rendendola idonea a creare una zona dove poter parcheggiare in sicurezza senza provocare intasamenti di traffico.

Il progettiscta incaricato dovrebbe consegnare la progettazione entro il 13 marzo 2023, per poi implementare la procedura di conferenza dei sevizi finalizzata all’acquisizione di tutti i pareri, delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la cantierabilità dell’opera.

Le motivazioni

In seguito delle mareggiate verificatesi a dicembre 2022 ed a gennaio 2023 si sono avuti ulteriori dissesti nel rilevato stradale adiacente la parte iniziale di Cala Finnochiara, ovvero presso l’uscita prima della galleria, in direzione Marina di Camerota-Palinuro, fino a poco prima il tratto adiacente la grotta Caprara, per una lunghezza totale di circa 1300ml di strada che risulta attualmente dissestata. Per questo, risulta opportuno ed urgente la messa in sicurezza della strada.

Inoltre, la banchina attualmente esistente nella strada lato mare risulta non adeguata per dimensioni planimetriche alla possibilità di parcheggiare le auto soprattutto in prossimità della stagione estiva, quando il rilevante flusso turistico che accede alle spiagge ha difficoltà per la sosta-parcheggio delle autovetture determinando spesso ostacoli ed intasamenti del traffico veicolare e problematiche all’intera area.