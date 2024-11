Camerota: al via i lavori per la messa in sicurezza della Sp562 lungo la strada del Mingardo

Una bella notizia per la comunità di Camerota, Giovedì 21 novembre alle ore 11,30 presso la strada provinciale SP562 in località Finocchiara, lungo la spiaggia del Mingardo, ci sarà la consegna dei lavori per l’intervento di difesa costiera in corrispondenza della galleria.

Gli interventi

I lavori cominceranno effettivamente qualche giorno dopo, il tempo materiale di allestire il cantiere con le dovute misure di sicurezza, far arrivare i mezzi d’opera necessari, ed organizzare le squadre di lavoro. La circolazione sarà garantita a senso unico alternato mediante impianto semaforico. I lavori dovrebbero terminare in tempo utile all’inizio della stagione turistica.

Intervento finanziato con fondi Pnrr

L’intervento, finanziato con i fondi del PNRR per un importo di circa 3,5 milioni di euro, verrà realizzato per cominciare a porre rimedio ai danni frequentemente causati dall’azione del moto ondoso durante gli eventi meteomarini più gravosi, quando ampie voragini vengono aperte nella carreggiata. Con questo progetto, che è un primo lotto stralciato da un più ampio progetto generale reso cantierabile mediante l’acquisizione di tutte le autorizzazioni rese dagli Enti preposti, si realizzerà sul lato mare del rilevato una paratia di pali che lo consoliderà definitivamente, mascherandola poi visivamente con la posa dei massi naturali che avranno prevalentemente una funzione estetica.

Il risultato atteso è quello di stabilizzare definitivamente il rilevato stradale, mettendo così in sicurezza la strada che è una arteria di fondamentale importanza per l’accesso a Camerota, garantendo conseguentemente le necessarie condizioni per la circolazione veicolare.

I lavori

Durante l’evento, il sindaco, Mario Salvatore Scarpitta, illustrerà il progetto finalizzato a consolidare e mettere in sicurezza il rilevato stradale in un tratto frequentemente danneggiato dal moto ondoso. L’intervento prevede la realizzazione di una paratia di pali e la posa di massi naturali per migliorare la stabilità e l’estetica della strada, fondamentale per l’accesso a Camerota e per la viabilità della nostra area.