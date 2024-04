Il coordinatore cittadino di Forza Italia bacchetta l’amministrazione comunale di Agropoli guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. Diversi sono i temi di cui si parla nella nota stampa e di cui l’amministrazione pare non essersi ancora esposta, dice Malandrino ai microfoni di InfoCilento. In particolare il coordinatore di Forza Italia si sofferma sul tema della sanità in città e del silenzio dell’ente sul nuovo atto aziendale in fase di pubblicazione dall’azienda sanitaria dell’Asl di Salerno.