Cambio viabilità a Polla, la proposta dell’assessore Vincenzo Giuliano

Un cambio del piano viabilità del Comune di Polla. E’ quello che ha proposto l’assessore alla Polizia Locale e Protezione Civile, Vincenzo Giuliano.

Sono in cantiere, secondo quanto riportato da una delibera di giunta del Comune di Polla, diverse idee per permettere di risolvere un problema che attanaglia da sempre la cittadina. L’idea prevede anche di utilizzare anche le strade secondarie del paese per snellire la viabilità del centro.

Le novità per la viabilità

“Intendiamo rivitalizzare l’intero centro abitato anche su quelle strade considerate al momento secondarie, in modo da favorire migliori condizioni di sviluppo socio economico della popolazione e dei commercianti. Infatti le attività commerciali di alcune strade, così com’è la situazione attuale, finiscono per essere penalizzate, in quanto escluse dai principali flussi di traffico e prive di idonei spazi di sosta per la propria clientela. Occorre quindi riorganizzare i flussi di traffico e creare nuove possibilità di sosta lì dove attualmente non è consentita”. Il progetto sarà condiviso con la cittadinanza e gli operatori commerciali anche attraverso momenti assembleari di illustrazione delle linee di indirizzo prima che vengano attuate con le successive ordinanze “al fine di condividere tali scelte con i cittadini residenti e con i commercianti per valutare con spirito costruttivo ogni e qualsiasi osservazione e suggerimento”.

Nel progetto è previsto anche di limitare il transito di mezzi pesanti ed autoarticolati nel centro abitato quando questi non abbiano destinazione a Polla. “La viabilità alternativa è sufficientemente valida per limitare questi transiti che arrecano disagi al traffico ed eccessiva usura delle strade e del Ponte Romano”. In questo senso sarà possibile – stando a quanto sostiene l’assessore Giuliano – creare una viabilità alternativa, anche attraverso la realizzazione di un nuovo Ponte in località Cristo Re, attualmente in fase di progettazione”.